Земельную компанию крупно оштрафовали за безразличие к орловской земле

Агропредприятие отказывается вовлекать в оборот заброшенное поле.

В Орловской области суд привлек к административной ответственности земельную компанию, наказав ее за неисполнение предписания об устранении нарушений земельного законодательства. В основу административного дела легли материалы проверок, проведенных сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора. Как уточнили в этом ведомстве, история тянется еще с апреля 2019 года.

Тогда в ходе внеплановой выездной проверки инспекторы выявили в Мценском районе участок из состава земель сельскохозяйственного назначения. Он принадлежит земельной компании, но по своему основному назначению не используется. Земля заросла сорняками и деревьями, общая площадь зарастания на момент проверки составила 72 га.

Управление Россельхознадзора привлекло земельную компанию к административной ответственности, оштрафовав ее на 200 тысяч рублей. Кроме того, было выдано предписание о введении заброшенного поля в сельхозоборот. Компанию обязали сделать это до апреля 2020 года. Затем, по ее ходатайству, срок был продлен еще на год — до апреля 2021 года.

«Проведенная в апреле текущего года внеплановая выездная проверка показала, что ООО не исполнило предписание надзорного органа, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Земельный участок сельскохозяйственного назначения не используется для ведения сельскохозяйственной деятельности».

В результате на компанию было заведено еще одно дело – по ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор). Суд изучил протокол и наказал несговорчивую компанию штрафом в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, ей повторно выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Ранее «Орелград» писал, что в текущем году нарушения требований земельного законодательства в Орловской области выявлены на площади 6695 га. Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения, которые не вовлечены в оборот и буквально зарастают.

ИА «Орелград»