Парахин изменил орловскую «мусорную» программу

В новой версии утверждена программа создания контейнерных площадок.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в ведомственную целевую программу «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019-2021 годах». Поправки уточняют планы на 2021 год. Согласно обновленной редакции документа, в текущем году должно быть обустроено четыре контейнерных площадки. Также закуплено и установлено семь бункеров.

То есть речь идет об 11-ти специализированных местах для накопления твердых коммунальных отходов, пять из которых приходятся на Железнодорожный район областной столицы, три – на Заводской район, два – на Северный район и еще один бункер установлен в Советском районе. Задачи программы остались прежними: создание и ремонт контейнерных площадок, создание мест накопления крупногабаритных отходов. В целом планируется сокращение доли контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН, до 35 процентов и увеличение мест накопления крупногабаритных отходов на 50 процентов.

Ранее «Орелград» писал, что в июне 2021 года Советский райсуд удовлетворил исковое заявление Орловского природоохранного межрайонного прокурора о признании незаконным бездействия чиновников. Администрацию Орла обязали в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу создать места накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с нормами.

В своем иске прокуратура указала, что на территории города на момент прокурорской проверки имелось только 33 места для складирования крупногабаритных отходов, в то время как для соблюдения санитарных правил и норм такие места должны быть предусмотрены в каждом месте. А таковых в Орле, без учета мест бесконтейнерного сбора, насчитывается 1347. Понятно, что даже отредактированная мэром программа не способна помочь городу достигнуть тех показателей, о которых говорило в суде надзорное ведомство.

ИА «Орелград»