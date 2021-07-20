Орловские животноводы пошли в рост

Региональный АПК нарастил показатели своей работы.

Орелстат обнародовал оперативные данные о производстве основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области. Так, сообщается, что в январе-июне 2021 года мяса (скот и птица на убой в живом весе) в регионе произведено 109,2 тысячи тонн, что на 14,4 процента превышает уровень аналогичного периода прошлого года. При этом в сельхозорганизациях отмечен рост поголовья.

Например, количество дойных коров увеличилось с 31,8 тысячи голов в январе 2021 года до 33,6 тысячи – на текущий момент. Вероятно, это сказалось и на показателях работы молочной отрасли. Молока в текущем году в организациях региона произведено 57,6 тысячи тонн, что 2,8 процента превосходит уровень годичной давности. В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области надоено по 3149 кг молока, или на 155 кг выше прошлогоднего показателя.

«Продуктивность коров увеличилась в девяти районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района, где в среднем от коровы надоено более 4,6 тонны молока», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»