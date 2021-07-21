Орловских первоклашек ожидает метапредметная проверка

Самые юные школьники столкнутся с непростыми испытаниями.

Орловский региональный центр оценки качества образования обнародовал «План региональных оценочных процедур на 2021-2022 учебный год». Согласно ему, в регионе будет продолжен взятый несколько лет назад курс на анализ уровня готовности первоклассников к обучению в школе. В Центре уточнили, что основной целью данного исследования станет получение информации об уровне готовности самых юных учеников к школьному обучению. Далее, на основе полученных результатов, специалисты разработают индивидуальные программы психолого-педагогической поддержки каждого ребенка.

«В конце учебного года первоклассникам Орловской области будет предложена метапредметная работа, целью которой станет определение сформированности у них универсальных учебных действий (УУД) для дальнейшего проектирования и своевременной корректировки учебного процесса», — сообщили в Центре.

Кстати, метапредметная диагностика коснется не только первоклашек. Провести ее в будущем учебном году планируется и с учащимися 9-х классов, которые «уже в прошедшем учебном году имели опыт выполнения заданий, проверяющих сформированность». Впрочем, это только часть плана, поскольку он охватит и других школьников. Например, ученики 2-3-х классов пройдут мониторинговые исследования по оценке знаний по русскому языку и математике. Также математические знания проверят у учеников 8 и 10 классов.

«Разработанный инструментарий для проведения внутрирегионального анализа качества образования позволит представить результаты проведенных исследований на трех уровнях: уровне образовательной организации, муниципальном и региональном уровнях», — резюмируют в Центре оценки качества образования.

ИА «Орелград»