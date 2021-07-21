В Орле экс-работник из мести сжег ритуальную службу

Суд и следствие установили виновника нашумевшего ночного пожара в Орле.

Уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества и краже рассмотрел Советский районный суд города Орла. Речь идет о пожаре, в апреле 2020 года уничтожившем здание компании «Ритуальная городская служба» на Наугорском шоссе. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Подозрение пало на бывшего работника указанного предприятия, который уже на следующее утро сам явился в полицию и во всем сознался.

Как следует из материалов дела, злоумышленник изначально вынашивал план поджога здания ритуальной фирмы. Около полуночи 29 апреля прошлого года он сначала проник на парковку, где находился служебный автомобиль «Газель», принадлежавший компании. В его кабине хранились ключи от входной двери здания ритуальной службы, о чем бывший работник был хорошо осведомлен. Он открыл водительскую дверь и взял ключи.

С их помощью он проник в здание. Осмотревшись, злоумышленник увидел, что в одном из офисных помещений стоит кассовый аппарат, в который был вставлен ключ. Преступник решил этим воспользоваться. Он открыл кассу и похитил оттуда 130 тысяч рублей. Далее злоумышленник вернулся к своему первоначальному плану. При помощи зажигалки он поджег поминальный венок, дождался, пока тот разгорится, после чего покинул здание. В результате огонь уничтожил ритуальных предметов на 675 тысяч рублей. Еще в 883 тысячи рублей эксперты оценили ущерб, причиненный самому зданию.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал в полном объеме, но от дачи показаний отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Поэтому были оглашены показания, которые он дал на предварительном следствии. Из них следует, что мужчина «хотел отомстить руководителю данной организации, который не пожелал продолжить с ним рабочие отношения». Он также рассказал, что зажигалку выбросил с Герценского моста в воду, а уже 30 апреля утром сам обратился с явкой с повинной к сотрудникам полиции, которая была написана им собственноручно и добровольно. Похищенные деньги он не тратил, выдал их добровольно.

Суд признал его виновным в совершении двух преступлений и по совокупности приговорил злоумышленника к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Его обязали не менять постоянного места жительства, места учебы или работы без уведомления специализированного контролирующего государственного органа, а также регистрироваться в этом органе не реже одного раза в месяц. Также был удовлетворен гражданский иск компании «Ритуальная городская служба» о возмещении материального ущерба, причиненного в результате преступления. Поджигатель обязан выплатить фирме 1,558 миллиона рублей.

ИА «Орелград»