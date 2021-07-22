Мэрия открестилась от организации перевозок в Орле

Дело о нарушении конкуренции на рынке перевозок обрело неожиданный поворот.

УФАС России по Орловской области прекратило участие администрации города Орла в качестве ответчика по антимонопольному делу о перевозках. Как уже писал «Орелград», оно было возбуждено по материалам прокуратуры Советского района, Контрольно-счетной палаты и обращению работников транспортной отрасли. Ранее УФАС выявило в бездействии администрации города Орла, а также в действиях управления городского хозяйства и транспорта признаки нарушения статьи 15 Закона «О защите конкуренции». Выразились они в непроведении конкурентных процедур на право заключения муниципальных контрактов на пассажирские перевозки в областной столице.

Иными словами, часть перевозчиков заполучили свои контракты без проведения конкурсов, что не понравилось тем перевозчикам, которые оказались лишены возможности побороться за маршруты. Рассмотрение дела несколько раз переносилось, а комиссия УФАС запрашивала дополнительные сведения. В частности, антимонопольщиков интересовал вопрос о том, как именно устроен процесс организации пассажирских перевозок в Орле, кто занимается организацией конкурсов, распределением маршрутов и т.д.

И вот в деле произошел неожиданный поворот. В УФАС из мэрии поступила информация о том, что «уполномоченным органом, деятельность которого направлена на реализацию единой транспортной политики на территории города Орла, является управление городского хозяйства и транспорта». Следовательно, именно оно отвечает за организацию конкурсов для перевозчиков, выбирая способ определения подрядчиков.

«Муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, с перевозчиками заключало управление городского хозяйства и транспорта, — говорится в материалах дела. — Заказчиком при проведении конкурентных процедур выступало управление городского хозяйства и транспорта».

Учитывая это, комиссия УФАС не смогла выявить факты, свидетельствующие о наличии в действиях администрации города Орла признаков нарушения антимонопольного законодательства. В результате вся потенциальная ответственность за нарушения с мэрии снята, а ответчик остался только один – указанное выше управление. Ему и придется отдуваться за то, что маршруты в областной столице распределялись таким образом, что вызвали подозрения у прокуратуры. Кстати, рассмотрение дела назначено на 5 августа, а это, напомним, день города Орла.

ИА «Орелград»