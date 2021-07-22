Подчиненные Клычкова вляпались в уголовный скандал

Уголовное дело завели на подчиненных губернатора из департамента имущества

В Орловской области следственными органами в отношении регионального департамента имущества и земельных отношений возбуждено уголовное дело по статье 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС, основанием изначально послужило заявление руководителя одной из организаций. По жалобе сначала было заведено антимонопольное дело, итогом рассмотрения которого стало признание департамента нарушителем статьи 17 закона о защите конкуренции.

В УФАС напомнили: региональный орган исполнительной власти специальной компетенции не допустил юридическое лицо к участию в конкурсном отборе масштабных инвестиционных проектов. В результате в действиях департамента был выявлен факт ограничения конкуренции. Копия решения об этом была направлена в следственные органы «для принятия мер в рамках предоставленной компетенции».

Ранее «Орелград» уже писал об этом разбирательстве. Решение УФАС было вынесено в марте 2021 года. Жалобу подала орловская компания «Титан», которая из-за действий чиновников не смогла принять участие в конкурсном отборе на право заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов. Было установлено, что критерии допуска были установлены таким образом, что далеко не все компании могли им соответствовать.

В своем заявлении «Титан» отметил, что, по его мнению, действия должностных лиц департамента «носят явно предвзятый характер и направлены на устранение и ограничение конкуренции в интересах ООО «Холикон-Инвест». Антимонопольная служба свое мнение по этому поводу уже высказала, теперь дождемся, чем закончится расследование уголовного дела.

Добавим, что в качестве как минимум свидетеля могут привлечь и губернатора Андрея Клычкова. Ведь согласно извещению, опубликованному на портале Орловской области, «конечным результатом конкурсного отбора масштабных инвестиционных проектов является предоставление победителю конкурсного отбора права на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов для реализации заявленного победителем масштабного инвестиционного проекта по решению губернатора Орловской области». От себя скажем еще и то, что реализация данного масштабного инвестиционного проекта планировалась на земельном участке площадью 5100 кв.м. Он находится на улице Раздольной в Орле, вид его разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка.

ИА «Орелград»