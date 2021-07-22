В орловских голубцах найдены опасные кокцидиостатики

Предприятие из Орла производило опасную для здоровья продукцию.

Грубые нарушения законодательства были вскрыты на одном из орловских ООО, которое специализируется на переработке мяса и продаже полуфабрикатов. Кстати, проверка была внеплановой. Проведена она была сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора во исполнение поручения зампреда правительства страны Виктории Абрамченко.

Как сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, в ходе проверки были отобраны пробы охлажденного полуфабриката — голубцов с куриным фаршем. Они были исследованы в лаборатории. Эксперты выявили наличие в продукте динитрокарбанилида — антикокцидийного препарата. Это означает, что курица, из мяса которой был изготовлен фарш для голубцов, при жизни была напичкана лекарствами. Так производители, к примеру, стимулируют неестественно быстрый рост птицы.

«Кокцидиостатики могут оказывать на человека канцерогенное и тератогенное действие, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Частое употребление мяса и мясопродуктов с содержанием кокцидиостатиков может привести к дисбактериозу и снижению иммунитета».

В ходе проверки были установлены и другие нарушения технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». Серьезные претензии возникли к самому производству. Например, в мясном цехе, где изготавливали полуфабрикаты, температура воздуха на момент проверки составила 20 градусов тепла при нормативе не более 12 градусов тепла. По мнению проверяющих, это ставит под сомнение безопасность вырабатываемой продукции.

По результатам проверки управление Россельхознадзора привлекло проверенное ООО к административной ответственности в виде штрафа и выдало предписание об отзыве декларации о соответствии вышеуказанной продукции. В настоящее время ее действие прекращено. Напомним, ранее аналогичное нарушение сотрудники Россельхознадзора выявили на другом орловском предприятии. Там была обнаружена партия филе грудки цыплят-бройлеров с опасным уровнем содержания все того же динитрокарбанилида.

ИА «Орелград»