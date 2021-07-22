В Орловской области на треть вырос уровень смертности

Уровень рождаемости при этом сократился почти на 7 процентов.

Орелстат обнародовал очередной неутешительный оперативный отчет о демографической ситуации в Орловской области. Цифры явно указывают на то, что положение в регионе ухудшается. Насколько в этом повинна пандемия коронавируса, по представленным данным судить невозможно, поскольку о причинах смертей орловцев умалчивается. Однако факт заключается в следующем: в январе-мае 2021 года Орловская область безвозвратно потеряла уже 6175 своих жителей.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в регионе скончалось ровно на 1300 человек больше, рост уровня смертности составил 29,4 процента. Подсчитано, что на каждую 1000 жителей региона приходится в среднем по 20,7 смерти, год назад показатель составлял 16 смертей на тысячу человек. Улучшились лишь показатели младенческой смертности. В этом году в Орловской области умерли 12 детей в возрасте до 1 года, в то время как годом ранее было зарегистрировано 15 таких смертей.

Не радует цифрами и уровень рождаемости. Если год назад в регионе родились 2292 ребенка, то в текущем году – 2104. Нетрудно подсчитать, что на свет появилось на 188 детей меньше, чем год назад. Уровень рождаемости снизился почти на 7 процентов, тем самым еще больше увеличился разрыв между смертностью и рождаемостью. На каждую тысячу жителей в 2021 году приходится в среднем по 7 новорожденных, год назад приходилось по 7,5.

ИА «Орелград»