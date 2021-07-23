Почти 2 тонны белорусской малины пытались утаить в Орле

Нарушения при поставках «импортных» ягод вскрыл Россельхознадзор.

В Орле к административной ответственности были привлечены виновные лица, которые ввезли в регион ягоды малины, но «забыли» уведомить об этом компетентные органы. Как пояснили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, несколько дней назад на территорию Орловской области из Беларуси привезли более 11 тонн малины. Из них 9,25 тонны ягод поставщики, как и положено по закону, предъявили инспекторам Россельхознадзора для проведения фитосанитарного контроля. Оставшуюся часть груза от них фактически утаили.

«О поступлении 1,8 тонны подкарантинной продукции участники внешней экономической деятельности не известили надзорный орган и не предъявили продукцию для установления ее карантинного фитосанитарного состояния», — подчеркнули в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В ведомстве напомнили, что собственник обязан не только уведомлять надзорный орган о прибытии подкарантинной продукции на определенную территорию, но и самостоятельно предъявить ее для контроля не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия – таковы правила Таможенного союза, утвержденные еще в 2010 году решением об обеспечении карантина растений.

ИА «Орелград»