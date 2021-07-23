В Орле больше не будут проверять анонимки о плохих дорогах

Юрий Парахин изменил регламент муниципального дорожного контроля.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения». Этот документ действует с 2017 года. Однако недавно вступил в силу обновленный федеральный закон о правилах проведения государственного и муниципального контроля и надзора. Он дает контролирующим органам право не реагировать на анонимки.

В связи с этим административный регламент в Орле был дополнен еще одним пунктом. Согласно ему, предварительная или внеплановая проверка прекращается, если после ее начала «выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации». Досрочно завершится проверка и в том случае, если «будут установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении». Кстати, решение о прекращении проверки принимается только руководителем органа муниципального контроля или его заместителем.

В остальном регламент остался прежним. Он наделяет чиновников целым пакетом прав. Так, они имеют право проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства в области использования и содержания автомобильных дорог местного значения и требовать предоставления к проверке соответствующих документов.

Им также дано право беспрепятственно, при предъявлении служебного удостоверения, посещать дорожные организации и обследовать не только автомобильные дороги, но и полосы отвода и придорожные полосы. Чиновники не обязаны, но могут привлекать специалистов для проведения обследования дорог, экспертиз и «проверок выполнения мероприятий по использованию автомобильных дорог».

Они вправе выдавать организациям и ИП предписания об устранении выявленных нарушений законодательства, а также обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы «за оказанием содействия в предотвращении и пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля».

ИА «Орелград»