В Орле ревнивец пригрозил «снять кожу» с бывшей жены

Женщину от расправы спас только внезапный визит ее сына.

Решение по непростому уголовному делу о семейной драме вынес Заводской районный суд города Орла. Сама драма развернулась на территории областного центра, хотя подсудимый ради этого приехал из деревни. Из материалов дела следует, что некоторое время назад он развелся со своей супругой и уехал жить в пригород. Однажды к нему в гости приехал сын со своей девушкой.

Мужчина уверяет, что молодые люди якобы сообщили ему: у матери появился новый ухажер.

Это вызвало ярость у бывшего супруга. Он тут же отправился в Орел, напросился в гости к экс-супруге. Она его накормила ужином, после чего непрошенный гость, находившийся в состоянии небольшого алкогольного опьянения, повел себя агрессивно. Со слов потерпевшей, он отвел ее в комнату, велел раздеться и усадил на диван. Затем взял нож и заявил, что из-за ее «измены» собирается «содрать с нее кожу».

Ревнивец дважды порезал женщину ножом, но в этот момент, к счастью, в дверь постучали. Пришел сын со своей девушкой, они и помешали расправе. Вызванным на место происшествия медикам ревнивец заявил, будто его бывшую жену «порезал неизвестный», а нож спрятал в дупле дерева. Впрочем, позже он добровольно выдал оружие сотрудникам полиции. Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Мужчина был признан виновным по ч.2 ст.111 УК РФ и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, которые он должен провести в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей и взыскал с осужденного в ее пользу 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

ИА «Орелград»