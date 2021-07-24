Воронежский суд разрешил спор о свете в Орле

Апелляционная инстанция оценила конфликт на орловском заводе.

Девятнадцатый арбитражный апелляционной суд в Воронеже оставил без изменения решение суда первой инстанции. Ранее в Орле арбитраж признал местного индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения. Материалы на него были составлены сотрудниками антимонопольной службы, в которую, в свою очередь, обратились «потребители электрической энергии». Орловский и воронежский суды признали ИП виновным в создании препятствий для перетока электроэнергии на объекты других потребителей.

Как напоминает пресс-служба Орловского УФАС, антимонопольное разбирательство началось с подачи коллективной жалобы. Граждане, у которых имеются объекты на территории завода «Орелхолодмаш», пожаловались на то, что электронергию им подавать перестали. Подозрение пало на местного ИП.

«Предприниматель свои действия по прекращению перетока электрической энергии на объекты потребителей объяснял неудовлетворительной работой трансформаторной подстанции и произошедшей на ней аварией, а также тем, что все потребители, которые питались от данной трансформаторной подстанции, не имеют надлежащего технологического присоединения, — рассказали в пресс-службе УФАС. — Однако материалы административного дела свидетельствовали об обратном».

Антимонопольщики оценили доводы сторон и пришли к выводу, что бизнесмен, как владелец объектов электросетевого хозяйства, не имел права препятствовать перетоку «света» на чужие объекты. За это нарушение его и привлекли к ответственности. Сам он с такой позицией не согласился и обратился в суд с требованием признать постановление антимонопольной службы недействительным. Однако на текущий момент он проиграл уже в судах двух инстанций.

ИА «Орелград»