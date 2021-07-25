Паспорт региональной программы повышения качества воды изменили

Поправки в программу пришлось вносить из-за Орловского района.

Правительство внесло изменения в паспорт региональной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области». Ее действие рассчитано на 2019-2024 годы. Как следует из текста постановления, поправки пришлось вносить по нескольким причинам. Во-первых, финансирование данной программы теперь будет проходить по линии федерального проекта «Жилье и городская среда», а не «Экология», как это было раньше. Во-вторых, изменился СанПиН, в соответствии с которым в регионе собираются улучшать качество питьевой воды.

Третья причина кроется в административной реформе. Напомним, набирает обороты процесс преобразования Орловского района, который с согласия областных властей поэтапно превращается из муниципального образования в муниципальный округ. Соответствующие поправки следует внести и в нормативно-правовую базу региона, в противном случае Орловский район рискует выпасть из федеральных потоков финансирования.

Что касается самой программы, то, согласно ее обновленной редакции, общий объем финансирования составит 510,124 миллиона рублей. При этом размер субсидий за счет средств федерального бюджета составляет 445,845 миллиона. Так, в текущем году область должна получить по этой линии 74,96 миллиона рублей, в 2022 году – 108,048 миллиона. Внебюджетные источники вложат в реализацию программы 33,05 миллиона.

Ожидается, что в случае успешной реализации проекта доля населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2024 году составит не менее чем 95,6 процента. При этом доля горожан, из кранов которых будет течь действительно качественная вода, должна составить не менее 96,6 процента.

ИА «Орелград»