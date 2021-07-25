В Орле боксер-любитель жестоко избил прохожего

Суд признал его виновным и дал испытательный срок на исправление.

Поставлена точка в уголовном деле, которое рассмотрел Советский районный суд города Орла. Оно было возбуждено в отношении мужчины, который в мае 2020 года на улице жестоко избил прохожего. Впрочем, жертвой оказался знакомый подсудимого. Как установил суд, мужчина умышленно причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, опасный для жизни, при следующих обстоятельствах.

В мае прошлого года ранним утром подсудимый вместе с несколькими своими коллегами сел в машину, чтобы добраться до места работы. В этот момент на улице появился молодой человек. Увидев его, подсудимый сразу выскочил из машины и бросился за ним. Следом поспешили и несколько коллег, заинтригованные происходящим. Они стали свидетелями того, как подсудимый сначала ударом кулака по лицу свалил свою жертву на землю, а затем ударил его ногой.

После этого подсудимый вырвал у жертвы его мобильник и разбил телефон об асфальт. Из-за этого потерпевший впоследствии не смог вызвать медиков. Он с трудом добрался до своего дома и попросил соседку вызвать «скорую». Это спасло ему жизнь, так как от удара у него разорвалась селезенка. В суде подсудимый заявил, что с шести лет занимается боксом. Но отказался признать, что избитый им человек слабее него.

Что касается причины конфликта, то тут мнения разошлись. По версии подсудимого, потерпевший «подсадил его брата на «соль», и избил он его потому, что тот якобы торгует наркотиками. Однако потерпевший и большинство свидетелей придерживались иной версии. Согласно ей, потерпевший ранее обещал подсудимому помочь с работой, но забыл это сделать. В любом случае, описанному выше поступку оправдания быть не может.

Тем не менее, подсудимый избежал строгого наказания. Суд признал его виновным по статье 111 УК РФ и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно, установив испытательный срок также в 3 года. В течение этого времени осужденный своим поведением должен доказать исправление. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, который просил взыскать со своего обидчика 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен частично, суд снизил заявленную сумму втрое – до 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»