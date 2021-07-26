Орел чудом спасли от конца света?

Горожанам помогло решение Штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения

Удивительные подробности того, что впоследствии могли бы назвать катастрофой, вспыли в арбитражном суде Орловской области. На днях он рассмотрел дело по заявлению Орловского сталепрокатного завода. Ответчиком выступили Штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения на территории Орловской области и правительство региона. Третьими лицами в процессе стали компании «МРСК Центра» — «Орелэнерго» и «ГТ-Энерго».

«ОСПАЗ» в суде оспаривал решение Штаба, оформленное протоколом внеочередного заседания. Оно состоялось в январе 2020 года. Завод считал его необоснованным и просил отменить действие этого решения. Как установил суд, оно гласило: не согласовывать прекращение передачи электрической энергии, поступающей на подстанцию «Северная» от производителя электроэнергии — «ГТ-Энерго». Члены Штаба пришли к выводу, что возможное отключение «Северной» приведет к прекращению электроснабжения потребителей Северного района города Орла, включая простых горожан и социально-значимые объекты — школы, детские сады, больницы и другое.

Как следствие, решил Штаб, это приведет к прекращению теплоснабжения части жилого сектора Северного района в период отопительного сезона. А даже кратковременное прекращение подачи тепла потребителям от ГТ ТЭЦ в периоды отрицательных температур может привести к необратимым последствиям для сетей теплоснабжения Северного района. Вот такой удивительный ответ был дан на заявку «ОСПАЗа», который просил согласовать ввод ограничения на поставку электроэнергии в точке присоединения сети ПАО «МРСК Центра» к его сети.

Словом, спор зашел о перетоке электроэнергии, а стал он следствием запутанных деловых отношений между хозяйствующими субъектами. Ранее часть объектов энергетики сменила хозяина, а сами энергетики предложили заводу заключить договор оказания услуг по передаче электроэнергии и погасить задолженность за фактически оказанные услуги по передаче электроэнергии за октябрь 2019 года. Завод отказался и от того, и от другого, задумавшись о введении в отношении своих энергопринимающих устройств полного ограничения режима потребления электроэнергии по точке присоединения.

Некоторые специалисты решили, что ввод такого ограничения приведет к снижению как системной надежности, так и надежности энерго- и теплоснабжения потребителей Северного района. Поэтому они инициировали внеочередное заседание Штаба по безопасности энергоснабжения Орловской области. В удовлетворении иска суд в итоге отказал. Он согласился с выводом Штаба о том, что «испрашиваемое отсоединение линии электропередач нарушает существующую схему выдачи (приема) мощности, а также снижается надежность отпуска тепловой энергии населению или полностью исключается». В случае возникновения нештатной ситуации на оставшейся единственной воздушной линии ГТ ТЭЦ физически не сможет производить генерацию и транспортировку тепла, что приведет к остановке энергоблоков, котлов-утилизаторов, а также всех насосов.

В случае остановки в период отрицательных температур при остановленной циркуляции в теплосети возникнет риск повреждения тепловых сетей с их фактическим разрывом, длительным периодом восстановления с высокой стоимостью ремонтных работ.

Поэтому «ГТ-Энерго» в отопительный период будет лишено возможности обеспечить бесперебойное теплоснабжение детсадов, школ, больниц и населения, что повлечет угрозу жизни и здоровью людей, а также создаст предпосылки для неблагоприятных экономических, экологических и социальных последствий.

ИА «Орелград»