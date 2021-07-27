РПЦ подтвердила болезнь личного духовника патриарха Кирилла

27.7.2021 | 16:22 Важное, Новости, Общество

На официальном сайте церкви сообщили, что состояние старца Илия «удовлетворительное»

Русская православная церковь подтвердила, что старец Илий, которого СМИ неоднократно называли личным духовником патриарха Кирилла, заболел коронавирусом. Соответствующую информацию «Орелград» обнаружил на официальном сайте РПЦ.

В сообщении говорится, что состояние старца «удовлетворительное», за ним наблюдают врачи.

Как уже писал «Орелград», 26 июля российские СМИ заявили, что старец Илий, предположительно, заболел COVID-19. В частности, об этом сообщил Znak.com.

В тот же вечер ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов опроверг болезнь служителя у себя в Instagram, заявив, что Илий «жив, здоров и полон сил».

ИА «Орелград»

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