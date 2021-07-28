За сутки от COVID-19 скончались ещё четыре орловца

28.7.2021 | 15:00 Новости, Общество

В регионе выявили 83 новых случая заболевания

За сутки в Орловской области от COVID-19 скончались четыре человека. Общее количество умерших от коронавируса в регионе достигло 829 человек, приводит цифры оперштаб.

При этом выявлены 83 новых случая заболевания. 70 человек выздоровело.

Всего за время пандемии на Орловщине выявили 39 923 случаев COVID-19. 37 690 человек побороли болезнь.

В целом по России 28 июля зарегистрировано 22 420 новых заболевших. За время пандемии COVID-19 в стране заболели 6 195 232 россиян. Из них 5 547 529 человек выздоровело, 156 178 россиян скончались.

ИА «Орелград»

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