За сутки от COVID-19 скончались ещё четыре орловца

В регионе выявили 83 новых случая заболевания

За сутки в Орловской области от COVID-19 скончались четыре человека. Общее количество умерших от коронавируса в регионе достигло 829 человек, приводит цифры оперштаб.

При этом выявлены 83 новых случая заболевания. 70 человек выздоровело.

Всего за время пандемии на Орловщине выявили 39 923 случаев COVID-19. 37 690 человек побороли болезнь.

В целом по России 28 июля зарегистрировано 22 420 новых заболевших. За время пандемии COVID-19 в стране заболели 6 195 232 россиян. Из них 5 547 529 человек выздоровело, 156 178 россиян скончались.

ИА «Орелград»