Житель Орла нашел простой способ отбиться от штрафа ГИБДД

Постановление «гаишника» он оспорил в суде и без проблем выиграл процесс.

Северный районный суд города Орла отменил постановление инспектора ГИБДД, которым местный житель был признан виновным в совершении административного правонарушения. Подробности сообщили в пресс-службе райсуда. Орловца наказали штрафом в размере 500 рублей за то, что он, управляя легковым автомобилем, следовал по прилегающей территории и не уступил дорогу другому автомобилю. В результате произошла небольшая авария.

Казалось бы, инспектор действовал правильно. Однако наказанный им водитель обратил внимание на то, что срок давности привлечения к ответственности за инкриминированное ему правонарушение составляет 2 месяца. В данном же случае срок давности привлечения к административной ответственности истек. Об этом водитель и заявил в суде.

Проверив доводы, суд встал на сторону водителя и отменил постановление «гаишника», прекратив производство по делу в связи с истечением сроков давности. С этим не согласился уже полицейский, который подал жалобу в вышестоящий суд и просил отменить вынесенное ранее решение.

В обоснование своей жалобы он указал, что «постановление должностного лица является законным и обоснованным», а «действия лица образуют состав указанного административного правонарушения». Но суд апелляционной инстанции оставил жалобу полицейского без удовлетворения. Словом, постановление было вынесено с опозданием, что и позволило нарушителю благополучно отбиться от наложенного на него штрафа.

ИА «Орелград»