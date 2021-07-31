В Орле присяжных наберут про запас

Правительство изменило порядок составления списков присяжных заседателей.

Губернатор и глава правительства Орловской области Андрей Клычков внес изменения в порядок и сроки составления общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований региона. Этот же документ регулирует количество присяжных для федеральных судов общей юрисдикции. Как следует из документа, принят он в целях приведения нормативной правовой базы Орловской области в актуальное состояние.

Поправки носят технический характер. В частности, в одном из приложений к этому документу слова «Московского окружного военного суда» заменены словами «2-го Западного окружного военного суда». Для этого суда (плюс Брянский гарнизонный военный суд) в общий список кандидатов в присяжные заседатели в Орловской области должно быть включено 4320 человек, в запасной – еще 1080 человек.

Общий список кандидатов в присяжные заседатели для Орловского областного суда должен насчитывать 5200 человек, запасной – 1300. Для районных ссудой региона нормы установлены в количестве 24150 и 6050 присяжных соответственно. Таким образом, всего в Орловской области в общие списки присяжных заседателей должно быть включено 33 670 жителей региона, в запасные – 8430.

Согласно официальной справке, 2-й Западный окружной военный суд — один из самых крупных в военно-судебной системе России. Он рассматривает наиболее значимые дела по первой инстанции, одновременно являясь судом кассационной и надзорной инстанций для 22 гарнизонных военных судов, расположенных на территории 19-ти субъектов РФ, в Приднестровском регионе Молдавской Республики, а также на территории Республики Казахстан. Ежегодно гарнизонными военными судами рассматривается около 3000 уголовных дел, около 25 000 гражданских и 3000 административных дел.

ИА «Орелград»