Липач-аферист получил срок в Орловской области

Молодой человек совершил два преступления при наличии непогашенной судимости.

Решение по данному уголовному делу вынес Кромской районный суд Орловской области. Местный житель был обвинен по двум статьям – мошенничество и сбыт поддельных денег. Ранее он был судим за грабеж, но получил условный срок. На путь исправления данный гражданин явно не встал. Как следует из материалов дела, в первом случае он совершил мошенничество, обманув своего знакомого.

Аферист решил обманом украсть у него автомобиль УАЗ. Для этого он разработал целый план. В апреле прошлого года подсудимый попросил приятеля продать ему машину с рассрочкой платежа. Потерпевший поверил ему. В суде он пояснил, что доверял этому человеку, так как ранее тот покупал у него запчасти и всегда расплачивался. Поэтому автовладелец согласился на предложение и передал ключи от машины аферисту.

Последний в ходе следствия признал, что не собирался отдавать деньги за «покупку». Да и сделка строилась исключительно на доверии — каких-либо письменных договоров стороны не заключали. «Покупатель» обещал расплатиться через полгода. За это время он успел завершить аферу. Похищенный автомобиль он обменял на другую, неисправную машину, которую затем сдал на металлолом. Причиненный потерпевшему ущерб был оценен более чем в 50 тысяч рублей.

По второму эпизоду аферисту предъявили обвинение в сбыте поддельных денег. Таких людей называют липачами. Было установлено, что молодой человек пришел в магазин, где купил пачку сигарет и зажигалку. Расплатился он банкнотой номиналом 5000 рублей. У продавца не возникло сомнений в ее подлинности, и она отсчитала покупателю сдачу. Лишь позднее выяснилось, что купюра является фальшивой.

Свою вину по этому эпизоду подсудимый также признал, хотя и заявил, что поддельную купюру ему дал знакомый. При вынесении приговора суд сложил назначенные наказания, а также отменил условное осуждение по приговору о грабеже. В результате по совокупности приговоров липач-аферист получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»