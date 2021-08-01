ОГУ отбился от охраны

В действиях опорного вуза не нашли признаков нарушения закона.

Управление ФАС России вынесло решение по антимонопольному делу, ранее заведенному на Орловский государственный университет имени Тургенева. Основанием послужила жалоба одного из двух участников торгов, которые провел опорный вуз. Извещение об аукционе появилось на сайте госзакупок в феврале 2021 года. Это был тендер на оказание услуг по охране объектов ОГУ. Начальная (максимальная) цена договора была установлена в размере 35,894 миллиона рублей. На участие было подано две заявки.

За победу сражались две частные охранные организации, одна из которых зарегистрирована в Орловской области, а вторая – в Воронежской. Победу одержала в итоге местная компания, что не очень понравилось иногородней. Заявитель указал, что предложил меньшую цену за исполнение контракта, чем его конкурент, причем разница составляла пару миллионов рублей.

Но заказчик подсчитал баллы по дополнительным критериям, которые сам же установил, и в результате орловская фирма с более дорогой ценой предложения обошла воронежскую охрану. В частности, в жалобе заявитель указал, что комиссией заказчика ему неправильно были определены баллы по критерию «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема» — дескать, вместо положенных 50 баллов было присвоено всего 25.

Однако рассмотрев жалобу, комиссия УФАС не нашла оснований считать действия комиссии заказчика при оценке заявки данного участника противоречащими требованиям Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и признала жалобу необоснованной. Проверила комиссия вуз и на возможные признаки нарушения статьи 17 закона о защите конкуренции, «выразившиеся в неправильном подсчете баллов у второго участника закупки, что привело к неправильному определению победителя».

Выяснилось, что при оценке опыта участников никакой дискриминации заказчик не допустил, а баллы были выставлены в строгом соответствии с установленными конкурсной документацией требованиями. По итогам рассмотрения жалобы антимонопольная служба решила прекратить дело в отношении ОГУ в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассмотренных действиях. Впрочем, решение УФАС может быть обжаловано в арбитражный суд или в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа.

ИА «Орелград»