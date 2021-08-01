Орловские налоговики научат священников правильно получать деньги

Областное УФНС проведет вебинар для религиозных организаций.

Управление НС России по Орловской области проведет обучающий вебинар для религиозных организаций региона. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, мероприятие будет бесплатным и пройдет в дистанционном формате. Его тема звучит так: «Порядок оформления документов для участия в конкурсе на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям (НКО) на развитие гражданского общества в 2021 году».

Основным спикером выступит Елена Филиппова, консультант областного управления по взаимодействию с институтами гражданского общества. В УФНС напоминают, что недавно областные власти объявили о старте конкурса на предоставление НКО грантов в форме субсидий из областного бюджета. Условия и порядок его проведения определены постановлением правительства Орловской области.

В текущем году общий объем выделенных на гранты средств установлен в размере 20 миллионов рублей. Из них 10 миллионов рублей – это средства Фонда президентских грантов. Оставшиеся 10 миллионов на условиях софинансирования добавит регион из своей казны. Предельный размер субсидии на реализацию одного проекта составляет 700 тысяч рублей. Кстати, в постановлении правительства сказано, что «разъяснения положений объявления о проведении конкурса не должны изменять его суть».

Что касается других условий, то заявки от участников принимают до 10 августа 2021 года, а итоги будут подведены в октябре. Субсидии будут выдаваться на реализацию конкретных проектов. Некоммерческие неправительственные организации, претендующие на гранты, должны соответствовать нескольким требованиям. В частности, у них не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, они не должны находиться в стадии банкротства, реорганизации и ликвидации.

Участники конкурса не могут быть иностранные юридические лица и российские компании с иностранной долей участия. Кроме того, срок реализации представленного на конкурс проекта не должен превышать 12 месяцев. Исключение сделано только для «исполнителей общественно полезных услуг, срок реализации которых может составлять до 24 месяцев включительно со дня подписания соглашения о выделении гранта».

ИА «Орелград»