Развитием орловского села займется Тиньков

Зампред правительства по инфраструктуре возглавил новую рабочую группу.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление о создании рабочей группы по комплексному развитию территорий в Орловской области. Ее основной задачей станет координация деятельности в этой сфере органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления. Это будет коллегиальный орган, основными принципами работы которого объявлены принципы равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

Председателем рабочей группы назначен Игорь Тиньков, который занимает пост зампреда регионального правительства по развитию инфраструктуры. Его заместителем в новом коллегиальном органе стал Вячеслав Миронов, исполняющий обязанности главного архитектора Орловской области. Помимо координации работы чиновников, группа будет рассматривать предложения «по вопросу реализации и совершенствования механизма комплексного развития территорий».

Правом выдвигать подобные инициативы обладают профильные департаменты и управления областной администрации, районные администрации и застройщики, которые участвуют в реализации этого масштабного проекта. Еще одной функцией рабочей группы станет ведение мониторинга подготовки и реализации мероприятий по комплексному развитию территорий.

Напомним, указанная программа направлена на повышение качества и уровня жизни селян, сохранение социального и экономического потенциала сельских территорий. На ее реализацию в 2021 году, в рамках заключенных соглашений между Минсельхозом РФ и правительством Орловской области, предусмотрено 676 миллионов рублей. Из них 632,9 миллиона – это средства федерального бюджета. Большая часть денег – 620 миллионов рублей – выделяется на строительство автомобильных дорог в сельской местности.

На улучшение жилищных условий граждан предусмотрено 1,7 миллиона рублей, на благоустройство сельских территорий – 5,2 миллиона, на создание современного облика орловских сел – еще 6 миллионов рублей. По данным правительства региона, по всем объектам, планируемым к строительству в 2021 году, уже проведены аукционы по определению подрядчиков, с которыми заключены муниципальные контракты на выполнение работ.

В этом году на селе уже введено в строй 133,1 квадратных метров жилья, три семьи получили социальные выплаты на улучшение своих жилищных условий. Также реализован один проект по благоустройству сельских территорий – в Мценском районе в деревне Аниканово благоустроено братское захоронение советских воинов.

ИА «Орелград»