Самогонщицу-рецидивистку разоблачили под Орлом

Женщина неоднократно попадалась на продаже «левого» спиртного.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Дмитровского районного суда Орловской области, который в особом порядке рассмотрел уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Местная жительница была признана виновной в неоднократной незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Кстати, наказывали ее и раньше. Например, еще в конце 2019 года самогонщица предстала перед мировым судом Дмитровского района и была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ.

Данная статья предусматривает санкции за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Даме тогда было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Не прошло и года, как она вновь попалась на аналогичном правонарушении. И вновь ее поймали с поличным, причем ловили на «живца». В рамках оперативно-розыскных мероприятий была проведена «проверочная закупка», а в качестве покупателя выступил человек, сотрудничавший с полицией.

Женщина продала ему с рук за 300 рублей две бутылки емкостью 0,5 литра каждая, в которых содержалась жидкость крепостью 38,9 градуса. Содержимое бутылок было отдано на экспертизу. В нем было выявлено значительное превышение предельно допустимых долей концентрации микропримесей. В самогоне был обнаружен ацетальдегид, этилацетат и метанол, а вот денатурирующих добавок в нем не оказалось. Суд также установил, что женщина нарушила требования федерального закона о продаже спиртного, поскольку у нее нет обязательной лицензии на ведение такой деятельности.

Свою вину самогонщица признала в полном объеме и сама попросила об особом порядке рассмотрения ее уголовного дела. Свои действия она объяснила тем, что получает небольшую пенсию, хотя и является ветераном труда. Денег на жизнь не хватает, вот и приходится «подрабатывать». Суд учел это при вынесении приговора, но был учтен и рецидив, поэтому женщина была наказана довольно крупным уголовным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»