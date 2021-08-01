Сотни орловцев попались на самозахвате земли

Самовольное занятие участков стало самым распространенным нарушением.

Управление Росреестра по Орловской области сообщило о том, что в текущем году в регионе зафиксировано 255 нарушений земельного законодательства. Отметим при этом, что всего за первую половину 2021 года госземинспекторы этого ведомства провели 519 проверок. Словом, на каждые две проверки в среднем пришлось по одному нарушению.

По итогам контрольных мероприятий были наказаны 178 недобросовестных землевладельцев, а наложенный на них штраф вкупе превысил 560 тысяч рублей. Кстати, нарушение земельного законодательства влечет за собой административный штраф, минимальный размер которого для физических лиц составляет 5000 рублей, для юридических лиц – 100 тысяч.

В Росреестре также рассказали, что наиболее «популярным» нарушением в отчетном периоде времени стало самовольное занятие земли. На долю самозахвата участков приходится 75 процентов общего числа выявленных нарушений. На втором месте по «популярности» находится использование участков не по назначению. Специалисты поясняют, что такое нарушение фиксируется, когда фактическое использование земли не соответствует установленному по документам виду разрешенного использования.

«С июля этого года пополнился перечень контрольно-надзорных мероприятий, — говорит заместитель руководителя регионального Росреестра Елена Калсынова. — Теперь появились такие формы контроля, как рейдовый осмотр, инспекционный визит, выездное обследование, наблюдение за соблюдением обязательных требований. При этом два последних могут проводиться без взаимодействия с правообладателями».

ИА «Орелград»