Строительство жилья в Орле подорожало более чем на 10 процентов

Орловцам приходится тратить все больше денег на возведение домов.

В Орловской области средняя стоимость строительства 1 квадратного метра жилья общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений) с начала текущего года составила 38,3 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 5,7 тысячи рублей. Такие данные приводит Орелстат.

Вероятно, эта тенденция связана с непрекращающимся ростом цен на строительные материалы. Согласно данным Орелстата, в июне 2021 года в Орловской области в группе непродовольственных товаров вновь наблюдалось значительное увеличение стоимости стройматериалов. Всего за один месяц они подросли в цене на 10,2 процента. Например, красный кирпич подорожал на 6,6 процента – до 15 430,13 рубля за 1000 штук.

Ценник на еврошифер вырос на 9,6 процента (3616,85 рубля за 10 квадратных метров), плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные — на 12,7 процента (средняя цена — 288,1 рубля за квадратный метр), металлочерепицу — на 14,7 процента (738,25 рубля за квадратный метр), доски обрезные — в 1,5 раза (21 779,44 рубля за кубометр). Тем не менее, строить жилье орловцы не прекращают. По подсчетам статистиков, в этом году организациями и населением построено 1326 благоустроенных квартир общей площадью жилых помещений 144,9 тысячи квадратных метров, что в 1,3 раза превышает уровень прошлого года.

ИА «Орелград»