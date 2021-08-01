В Ливнах чиновники отдали треть закупок единственным поставщикам

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проверила КСП.

Контрольно-счетная палата города Ливны отчиталась о результатах проведения аудита в сфере закупок за 2020 год. Всего их было проведено на общую сумму 437,322 миллиона рублей, что на 9,9 процента больше, чем годом ранее. При этом конкурентными способами (электронный аукцион и запрос котировок) было размещено 66 процентов закупок. Соответственно, оставшиеся 34 процента пришлись на закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), которым чиновники заплатили 150,122 миллиона рублей.

«Основная доля товаров, работ и услуг приходится на закупки управления жилищно-коммунального хозяйства, — говорится в отчете КСП. — В 2020 году управлением ЖКХ заключено муниципальных контрактов на общую сумму 222,577 миллиона рублей, что составляет 53,3 процента от общего объема закупок муниципального образования».

Второе место заняло управление общего образования с подведомственными ему учреждениями, общая сумма закупок которых составила 150,68 миллиона рублей. На третьем месте — управление культуры, молодежной политики и спорта, заключившее муниципальные контракты на 17,857 миллиона. Наибольший удельный вес в общем объеме занимают закупки, связанные со строительными работами, включая ремонт дорог.

Также аудиторы отмечают, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции за отчетный период увеличились закупки медицинской техники (947,4 тысячи рублей) и товаров медицинского назначения (342,6 тысячи рублей). В 2020 году наибольший объем закупок медтехники и товаров медицинского назначения был осуществлен детсадами и школами. В частности, они приобрели бактерицидные рециркуляторы.

«Общая сумма экономии в результате проведения закупок конкурентными способами за 2020 год получена в сумме 20,072 миллиона рублей, что составляет 4,6 процента от общей суммы проведенных закупок, — резюмирует КСП. — В 2020 году один акт по результатам проверки, содержащий сведения о нарушении законодательства о контрактной системе, был направлен в правоохранительные органы».

ИА «Орелград»