В Орловской области с коррупцией разрешили бороться дистанционно

Антикоррупционная комиссия сможет собираться в режиме видеоконференции.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в указ «О мерах по организации деятельности в сфере противодействия коррупции в Орловской области». Поправки носят технический характер, но с учетом развития пандемии представляются довольно важными. Документ дополнен двумя пунктами, которые дают областной комиссии по противодействию коррупции проводить дистанционные заседания в режиме видеоконференции.

Подобное возможно только в «случае неблагоприятной экологической и (или) эпидемиологической обстановки, при угрозе возникновения, возникновении или ликвидации чрезвычайной ситуации», а также в случае «необходимости безотлагательного принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции комиссии». Решение о выборе формата заседания будет принимать председатель этого коллегиального органа. Напомним, что таковым является сам губернатор.

Отметим, что поправки, разрешающие дистанционны формат работы, не распространяются на рассмотрение некоторых вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному поведению лиц, замещающих государственные должности Орловской области, и урегулирования конфликта интересов. Словом, если к чиновнику обладминистрации возникнут «коррупционные» вопросы, то обсуждать их члены комиссии все равно должны очно.

Ранее прокуратура Орловской области сообщала, что надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции является важнейшим направлением деятельности этого ведомства. Так, в первой половине 2021 года в регионе было зарегистрировано 116 преступлений коррупционной направленности. Для сравнения, в первом полугодии 2020 года их было 44. Судами Орловской области в текущем году рассмотрено 20 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, обвинительные приговоры вынесены в отношении 23 коррупционеров.

ИА «Орелград»