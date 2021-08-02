Начальника управления образования Орла обвинили в незаконной агитации за коммунистов

По данным Евгения Косогова, Сергей Шаров требовал от директора организовать голосование за кандидата от КПРФ

Депутат горсовета Орла Евгений Косогов обвинил начальника городского управления образования Сергея Шарова в незаконной агитации за кандидата от КПРФ. Видео беседы с чиновником парламентарий выложил на своем YouTube-канале.

По словам Косогова, 20 июля Шаров с неназванным кандидатом в облсовет от КПРФ пришел в школу №37. Депутат утверждает, что визитеры встретились с и. о. директора, и там Шаров якобы сказал о коммунисте: «Это наш кандидат, и за него вы будете голосовать, и учителя, и родители».

Сам Шаров утверждает, что «совершал объезд образовательных организаций». Он подтвердил, что был в школе №37. Косогов попросил надзорные органы проверить инцидент.

ИА «Орелград»