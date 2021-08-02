Начальника управления образования Орла обвинили в незаконной агитации за коммунистов

2.8.2021 | 12:39 Новости, Политика

По данным Евгения Косогова, Сергей Шаров требовал от директора организовать голосование за кандидата от КПРФ

Депутат горсовета Орла Евгений Косогов обвинил начальника городского управления образования Сергея Шарова в незаконной агитации за кандидата от КПРФ. Видео беседы с чиновником парламентарий выложил на своем YouTube-канале.

По словам Косогова, 20 июля Шаров с неназванным кандидатом в облсовет от КПРФ пришел в школу №37. Депутат утверждает, что визитеры встретились с и. о. директора, и там Шаров якобы сказал о коммунисте: «Это наш кандидат, и за него вы будете голосовать, и учителя, и родители».

Сам Шаров утверждает, что «совершал объезд образовательных организаций». Он подтвердил, что был в школе №37. Косогов попросил надзорные органы проверить инцидент.

ИА «Орелград»

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