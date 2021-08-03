Антон Раевский не станет кандидатом в депутаты от ЛДПР

Он не успеет подать заявление об открытии спецсчета кандидата

Участник боевых действий на Донбассе Антон Раевский объявил об отказе от выдвижения в кандидаты в депутаты Орловского окружного Совета народных депутатов. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Раевский заявил, что не успеет подать заявление в орловский районный избирком об открытии специального избирательного счета. На начальном этапе подачи документов этот вопрос «не был должным образом рассмотрен», отметил орловец. «Цена ошибки — снятие с выборов», — заключил он.

Антон Раевский собирался выдвигаться на выборы в райсовет по одномандатному избирательному округу №1.

ИА «Орелград»