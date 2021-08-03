Больше 80 орловских компаний стали свободными от COVID-19

С этих предприятий также сняты ограничения по коронавирусу

В Орловской области больше 80 компаний получили статус свободных от COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такой статус предполагает, что все сотрудники компании привились от коронавируса или имеют антитела. Таких компаний не коснутся ограничения, если их придётся вводить во время будущих «волн» COVID-19.

И.о. главы департамента промышленности и торговли Орловской области Максим Петров отметил, что таким образом руководители компаний заботятся о своих клиентах.

«Они [владельцы компаний] сделали максимум, чтобы создать безопасные условия для посетителей на территории своих заведений», – заявил Петров.

ИА «Орелград»