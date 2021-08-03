Орловская соцзащита отказала в выплатах на ребенка из-за алиментов

3.8.2021 | 17:47 Новости, Общество

В ситуации пришлось разбираться прокуратуре.

В Орле «Областной центр социальной защиты населения» незаконно отказал местной жительнице в выплатах на ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Заводского района.

Женщине сообщили, что выплаты на ребенка ей не положены из-за алиментов, которые, якобы, она получала от бывшего мужа.

Вопрос решился только после вмешательства прокуратуры. Выяснилось, что отец ребенка ничего женщине не платил, а в суд на получение алиментов она не подавала.

Прокуратура потребовала от директора «Областного центра социальной защиты населения» устранить нарушения. В результате, женщина получила положенные по закону выплаты.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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