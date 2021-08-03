Орловская соцзащита отказала в выплатах на ребенка из-за алиментов

В ситуации пришлось разбираться прокуратуре.
В Орле «Областной центр социальной защиты населения» незаконно отказал местной жительнице в выплатах на ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Заводского района.
Женщине сообщили, что выплаты на ребенка ей не положены из-за алиментов, которые, якобы, она получала от бывшего мужа.
Вопрос решился только после вмешательства прокуратуры. Выяснилось, что отец ребенка ничего женщине не платил, а в суд на получение алиментов она не подавала.
Прокуратура потребовала от директора «Областного центра социальной защиты населения» устранить нарушения. В результате, женщина получила положенные по закону выплаты.
ИА «Орелград»