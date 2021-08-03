Почти 2000 подростков проверили в Орловской области

Профилактическими мероприятиями были охвачены семьи из «группы риска».

Управление МВД России по Орловской области обнародовало итоги мероприятий по предупреждению подростковой преступности и защите несовершеннолетних от бытового насилия. Сообщается, что данная работа в регионе проводится в формате социальных патрулей. В первой половине 2021 года такие патрули совершили 468 выездов, проверили 1718 семей и 1796 подростков. В результате было выявлено 118 административных правонарушений.

В управлении МВД отмечают, что профилактические мероприятия приносят положительный эффект. Например, в текущем году по сравнению с первой половиной предыдущего года в Орловской области на 13 процентов сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Также снизилось число подростков, принявших в них участие. Заслуга в этом во многом принадлежит подразделениям органов внутренних дел по делам несовершеннолетних.

Они регулярно проводят профилактические мероприятия по снижению уровня подростковой преступности и пропаганде правовых знаний. Так, в первом полугодии текущего года сотрудники ПДН ОВД области прочитали 1995 лекций в школах, в том числе в дистанционном формате при помощи мессенджеров и социальных сетей. Кроме того, профилактические материалы выходили в СМИ и размещались на официальном сайте областного управления МВД.

ИА «Орелград»