87 новых случаев COVID-19 выявлено в Орловской области

На 4 августа в регионе насчитывают 40 507 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в Орловской области выявили 87 новых случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

На данный момент в Орловской области насчитывают 40 507 случаев заражения COVID-19. Всего выздоровели 38 172 человека. 859 человек скончались. За прошедшие сутки выздоровели 69 человек, 5 человек умерли.

На 4 августа по всей России насчитывают 6 356 784 случая заражения коронавирусом. 22 589 россиян заразились за сутки. 5 679 842 — выздоровели, 161 715 — умерли.

ИА «Орелград»