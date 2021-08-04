Эксперты рассказали, какие нарушения всплыли в орловских школах

Обнародованы данные об итогах государственного контроля в сфере образования.

Областные власти публично отчитались о результатах проверок школ региона, проведенных региональным управлением контроля и надзора в сфере образования в первом полугодии 2021 года. Всего было проверено 41 общеобразовательное учреждение, к участию приглашали эксперты. Они оценивали соответствие содержания и качества подготовки орловских школьников федеральным государственным образовательным стандартам. Оценивалось, в том числе, и техническое состояние зданий, включая их доступность для инвалидов.

Из отчета властей следует, что по итогам проверок школам было выдано 41 предписание об устранении выявленных нарушений, что равно количеству проверенных школ. Многие нарушения оказались типичными для разных учреждений. В основном, они касаются порядка набора детей в первый класс и перевода учеников из класса в класс. Например, были выявлены случаи, когда в типовом заявлении о приеме ребенка в школу не была предусмотрена возможность внесения сведений о втором родителе или законном представителе ученика.

Также допускались случаи невыдачи ученикам и их родителям «документов, содержащих информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году». Речь идет о выписках из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации, которые должны быть заверены школьной печатью и подписью директора. Было выявлено и такое необычное нарушение, как возможность восстановления в той же школе ученика, которого из нее отчислили. Установлены и более серьезные недостатки, в том числе нарушения порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся.

Так, в одной из школ по приказу директора было проведено тестирование школьников, родители которых официально дали отказ об участии их детей в указанном исследовании. Напомним, что школьников на добровольной основе тестируют, например, на возможное употребление наркотиков и предрасположенность к этому. Также был выявлен факт утверждения руководством школы поименных списков обучающихся при отсутствии согласия их родителей или законных представителей.

Некоторые нарушения можно назвать тривиальными. Например, были вскрыты факты, кода учителя не выставляли в бумажные классные журналы отметки за контрольные, лабораторные и практические работы. Немало претензий возникло у проверяющих и к ведению школьных сайтов, которые либо не содержат нужной информации, либо содержат устаревшие данные. Впрочем, все нарушения оказались легко устранимыми, и ни одна из проверенных школ образовательных лицензий не была лишена.

ИА «Орелград»