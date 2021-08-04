Орловская область оказалась одной из самых закредитованных в стране

Величина долга региона почти равна объему его доходов

Государственный долг регионов РФ по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 0,6 процента и составил 2,512 триллиона рублей. Об этом сообщает федеральное агентство РИА Рейтинг. По подсчетам аналитиков, объем госдолга вырос в 13 регионах, в 21 — не изменился и в 51 — снизился.

Лидером по снижению стала Сахалинская область, которая полностью погасила свою задолженность, расплатившись по коммерческому кредиту. Следом за ней идет Тюменская область, которая за шесть месяцев текущего года погасила 70 процентов своего госдолга за счет сокращения доли государственных гарантий в его структуре.

Властям Орловской области о таком пока можно только мечтать. В рейтинге из 85-ти регионов страны Орловщина занимает лишь 79-е место. Оно, прежде всего, определено соотношением текущего уровня госдолга к объему собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета за предшествующие 12 месяцев. По подсчетам РИА Рейтинг, долг Орловской области по итогам первого полугодия 2021 года составил 86 процентов от ее доходов.

Хуже дела обстоят только в Псковской и Томской областях, Калмыкии, Удмуртии, Хакасии и Мордовии. Впрочем, Орловская область все-таки улучшила свое положение в рейтинге, поднявшись на пару позиций. Ведь по итогам 2020 года отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета в регионе составляло 96,8 процента. В целом, по состоянию на 1 июля 2021 года Орловская область задолжала по бюджетным и банковским кредитам, а также программе внутренних заимствований в виде облигаций 19,53 миллиарда рублей.

Также аналитики подсчитали, что за последние полгода объем госдолга региона сократился ровно на 1 процент. При этом треть (33 процента) составляет доля бюджетных кредитов в госдолге Орловской области, а доля банковских кредитов – 49 процентов. Оставшиеся 18 процентов – это задолженность региона по собственным ценным бумагам, выпущенным несколько лет назад.

ИА «Орелград»