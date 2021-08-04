Орловских детей защитят от негатива в Сети

Утверждена концепция обеспечения информационной безопасности.

Правительство Орловской области утвердило концепцию по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей на 2021-2027 годы. Основная цель документа: защита несовершеннолетних от негативного трафика в Сети. Достичь этого предполагается, например, за счет ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Кроме того, концепцией предусмотрено снижение роста правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, выявление фактов распространения в Сети информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей, а также информирование несовершеннолетних и их родителей по вопросам обеспечения информационной безопасности.

«Учитывая социальную значимость определенных задач, при реализации концепции необходимо обеспечить межведомственное взаимодействие, которое позволит более эффективно использовать имеющиеся в Орловской области ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, а также обеспечить системное выполнение вышеуказанных задач на протяжении ряда лет», — говорится в документе.

Также правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции. К примеру, он предусматривает внедрение систем исключения доступа к информации, «несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств». Подобные фильтры появятся даже в муниципальных библиотеках.

Одним из самых важных пунктов плана станет выявление фактов распространения материалов порнографического и экстремистского содержания, сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Внимание обратят и на сообщения о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям, призывы к самоубийствам и пропаганду экстремистских сообществ.

Для этого будет работать система мониторинга производства и оборота информационной продукции для детей, в том числе закрытых сообществ в социальных сетях. Под контроль попадет интернет-деятельность «неформальных молодежных объединений противоправной направленности». Большое количество запланированных мероприятий будет связано с профилактикой у детей и подростков интернет-зависимости, в том числе игровой.

Так, предусмотрено обучение школьников культуре информационной безопасности в рамках действующих учебных дисциплин и внеурочной деятельности и дополнительного образования. Для детей, их родителей и педагогов также предусмотрено проведение обучающих занятий, консультаций и информационно-просветительских акций по вопросам защиты персональных данных детей.

ИА «Орелград»