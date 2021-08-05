Депутаты орловского облсовета поздравили ветеранов ВОВ

5.8.2021 | 17:14 Новости, Общество

К одному из них заехал в гости спикер Леонид Музалевский

Депутаты орловского облсовета посетили ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили их с днем освобождения Орла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

К одному из них, сержанту Константину Широпятову, пришёл в гости председатель облсовета Леонид Музалевский. Широпятов участвовал в битве на Орловско-Курской дуге, дошёл до Берлина, затем служил в Польше и на Урале.

Широпятов рассказал Музалевскому, что, несмотря на преклонный возраст, в праздник у него боевое настроение.

«Низкий поклон поколению победителей и лично Константину Ионовичу от современного поколения за их великий подвиг, за то, что освободили нашу страну. Спасибо за возможность пообщаться, за открытость, за то, что делятся воспоминаниями с молодёжью», — заявил Музалевский.

Во встрече с ветераном также приняли участие члены «Волонтёров Победы» и «Молодой гвардии».

ИА «Орелград»

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