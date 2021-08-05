Орлу дадут оборудование для адаптированного пляжа

5.8.2021 | 16:41 Новости, Общество

Город выиграл в конкурсе, организованном организацией «Ковчег»

Орел стал победителем конкурса на создание инклюзивного пляжа для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

До 31 августа город получит оборудование стоимостью около 1 млн рублей для организации пляжа. Это настил, пляжные кресло-коляски, шезлонги с противопролежневыми матрасами, пляжные матрацы для использования на суше и воде, зонты с утяжелителями, шатер и другое специализированное оборудование. Его планируется установить к началу нового пляжного сезона.

В ходе конкурса Орел опередил Белгород, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи. Отбор проводила организация инвалидов «Ковчег». Ее представители посещали Орел, чтобы изучить городской пляж.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования