Орлу дадут оборудование для адаптированного пляжа

Город выиграл в конкурсе, организованном организацией «Ковчег»

Орел стал победителем конкурса на создание инклюзивного пляжа для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

До 31 августа город получит оборудование стоимостью около 1 млн рублей для организации пляжа. Это настил, пляжные кресло-коляски, шезлонги с противопролежневыми матрасами, пляжные матрацы для использования на суше и воде, зонты с утяжелителями, шатер и другое специализированное оборудование. Его планируется установить к началу нового пляжного сезона.

В ходе конкурса Орел опередил Белгород, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи. Отбор проводила организация инвалидов «Ковчег». Ее представители посещали Орел, чтобы изучить городской пляж.

ИА «Орелград»