Руководителя «Жилстроя» обвинили в крупном мошенничестве

В отношении других членов ОПГ ведут расследование.

Первый зампрокурора Орловской области Алексей Тимошин утвердил обвинение в крупном мошенничестве одному из руководителей АО «Жилстрой», сообщает прокуратура Орловской области.

Как считает следствие, обвиняемый являлся членом ОПГ. Он воспользовался своей должностью в АО «Жилстрой» и похитил у компании более 20 млн рублей, которыми в дальнейшем распорядились все участники ОПГ.

Мужчина заключил досудебное соглашение с правоохранительными органами, признал свою вину и возместил ущерб.

В отношении других членов ОПГ ещё ведут следствие.

ИА «Орелград»