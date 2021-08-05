Руководителя «Жилстроя» обвинили в крупном мошенничестве

5.8.2021 | 18:17 Новости, Общество

В отношении других членов ОПГ ведут расследование.

Первый зампрокурора Орловской области Алексей Тимошин утвердил обвинение в крупном мошенничестве одному из руководителей АО «Жилстрой», сообщает прокуратура Орловской области.

Как считает следствие, обвиняемый являлся членом ОПГ. Он воспользовался своей должностью в АО «Жилстрой» и похитил у компании более 20 млн рублей, которыми в дальнейшем распорядились все участники ОПГ.

Мужчина заключил досудебное соглашение с правоохранительными органами, признал свою вину и возместил ущерб.

В отношении других членов ОПГ ещё ведут следствие.

ИА «Орелград»

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