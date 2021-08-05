В Орле торжественно возложили цветы к стеле «Город воинской славы»

Мероприятие приурочено к 78-й годовщине освобождения Орла от фашистов.

В Орле прошла торжественная церемония возложения гирлянды Славы и цветов к стеле «Город воинской славы», сообщает облсовет.

В память погибших героев ВОВ провели минуту молчания. После этого цветы к стеле возложили председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, координатор реготделения ЛДПР, учредитель ИА «Орелград» Владислав Числов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и др.

Затем цветы возложили к бюстам героев ВОВ. Чуть позже в сквере Танкистов подняли дубликат Красного флага, который подняли над Орлом 5 августа 1943 года. Затем участники мероприятия возложили цветы к памятнику героям-танкистам, братской могиле и памятнику маршалу Ивану Баграмяну. В мероприятии также принял участие военный оркестр Академии ФСО России и военнослужащие Почётного караула 154 Преображенского полка.

«Отмечая эту священную дату, мы вновь вспоминаем, какие круги ада пришлось пройти нашему народу, чтобы отстоять родную землю. И наша святая обязанность — не допустить возрождения фашизма, сохранить мир и историческую правду о той страшной войне и передать её молодёжи — нашим детям и внукам. Я искренне верю, что никогда не померкнут огни первого салюта, озарившего московское небо 5 августа 1943 года в честь освобождения нашего города. Дорогие ветераны, жители и гости! На этом святом месте мы клянёмся быть достойными памяти наших предков! Счастья, крепкого здоровья и мирного неба! Вечный покой не вернувшимся с полей сражений», — сказал спикер облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»