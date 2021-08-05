Валентина Остроушко рассказала о недопуске самовыдвиженцев на выборы

5.8.2021 | 18:02 Новости, Политика

По её мнению, для этого избирком специально придирается к подписям

Глава комитета по СМИ орловского облсовета Валентина Остроушко рассказала, как в местном избиркоме придираются к подписям, чтобы не допустить на выборы самовыдвиженцев. Об этом Остроушко написала у себя в Facebook.

По словам депутата, которая и сама собирает подписи для выборов, ей пришлось «отбраковать» большое количество подписей в свою поддержку. Причинами были формальные требования ТИК. Например, помарки подписывающихся.

«Это выскакивающая буква Г после года рождения, а надо просто цифры (а народ автоматически её ставит — потому что он осознает свою жизнь именно как эту букву)», — написала Остроушко.

Депутат считает, что подобные придирки не имеют никакого отношения к волеизъявлению народа: «Это [только] возможность не допустить неугодного кандидата к выборам».

Кроме того, Валентина Остроушко обратилась к действующей власти и заявила, что за последние пять лет народ сильно изменился: «Упал уровень жизни, присутствует озлобленность, уверенность, что за нас всё решили…».

По словам депутата, она подала подписи в ТИК за 15 минут до окончания срока. За независимое выдвижение Остроушко проголосовало 779 человек. Сейчас она входит во фракцию КПРФ, но нередко критикует местных коммунистов во главе с губернатором Андреем Клычковым.

ИА «Орелград»

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