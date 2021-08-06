В орловской больнице должна начать работу кислородная станция

6.8.2021 | 17:31 Медицина, Новости

Уже определили генерального подрядчика.

К 1 сентября в орловской больнице им. Н. А. Семашко должна начать работу кислородная станция, сообщает правительство Орловской области.

Весной 2021 года в орловскую городскую больницу им. Н.А. Семашко закупили два стационарных криогенных резервуара газификации кислорода с массой заполнения до 30 тыс. кг. Это оборудование должно обеспечить кислородом сначала хирургическое отделение, а затем – и другие. Начало работы кислородной станции запланировано на сентябрь.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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