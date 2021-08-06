Жителей Казюлькина на 2 года оставили без поставщика воды

Под Орлом суд рассмотрел «коммунальный» спор прокуратуры и чиновников.

Болховский районный суд Орловской области вынес аналогичные решения сразу по двум делам, истцами в которых выступил Орловский природоохранный межрайонный прокурор. Истец просил о понуждении чиновников к реализации полномочий в области водоснабжения и водоотведения. Из исков следует, что ранее была проведена проверка исполнения требований законодательства о недрах и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Были установлены факты ненадлежащей реализации чиновниками переданных им полномочий в сфере водоснабжения на территории нескольких сельских поселений, в состав которых входят более 20 деревень: Казюлькина, Хмелевая, Хомякова, Крутогорье, Близна, Вязовая, Будолбина и другие. Во всех населенных пунктах, перечисленных в прокурорских исках, имеются артезианские скважины с разводящими сетями, а также водопроводные сети.

Согласно закону, только органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Однако в данном случае местные чиновники этого не сделали. Хотя нельзя сказать, что они не пытались. В суде прозвучала информация, что администрация неоднократно объявляла открытый конкурс по передаче спорных объектов водоснабжения в концессию.

Однако все конкурсы были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников. Это можно понять, вряд ли коммунальщиков привлекают сельские водопроводы. Но прокуратура в иске подчеркнула, что последний конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованного водоснабжения сельских поселений был проведен еще в феврале 2019 года, то есть более двух лет назад.

«Иные методы определения гарантирующей организации помимо передачи объектов водоснабжения в концессию не применялись», — добавили в прокуратуре. Неисполнение обязанности по определению гарантирующей организации препятствует определению и контролю лицензионных требований в отношении участков недр, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселения, — считают также в надзорном ведомстве.

Изучив представленные сторонами материалы и доводы, суд решил исковые требования Орловского природоохранного межрайонного прокурора удовлетворить. Бездействие местных чиновников было признано незаконным. Их обязали определить гарантирующего поставщика воды для жителей Казюлькина и двух десятков других болховских деревень, на что проигравшей стороне отведено от 8 до 12 месяцев в зависимости от населенного пункта.

ИА «Орелград»