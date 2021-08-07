Ажиотажный спрос на патенты зафиксирован на Орловщине

Количество патентов, выданных жителям региона, выросло в 8 раз.

Весьма впечатляющие статистические данные привело управление ФНС России по Орловской области. Сообщается, что количество патентов, выданных в Орловской области, по сравнению с первым полугодием 2020 года увеличилось в 8 раз. Всего в текущем году за шесть месяцев налоговики выдали орловцам 10 873 патента. Эту систему налогообложения (ПСН) в первой половине текущего года в целом применяли 7464 орловских индивидуальных предпринимателя. Для сравнения, в январе-июне 2020 года таковых было только 976.

Напомним, патентная система налогообложения является одной из упрощенных форм расчетов предпринимателей с государством. Патента удобен тем, что его можно приобрести на определенный вид деятельности и на определенный срок, даже очень короткий. Не надо отчитываться и много бегать по инстанциям, так как цена патента и считается, по сути, уплаченным государству налогом. Стоимость зависит от ряда факторов и вида предпринимательской деятельности, которые утверждены региональным законом.

«Возросший интерес к ПСН связан с тем, что многие представители бизнеса выбрали именно этот режим как альтернативу ЕНВД, прекратившему действие с 1 января 2021 года, — так объяснили повышенный спрос на патенты в областной налоговой службе. — Самыми популярными видами деятельности в первом полугодии 2021 года у орловских предпринимателей оказались розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы (3569 патентов) и оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом (2871 патент)».

Треть место в рейтинге популярности занимает розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети – всего выдано 1565 патентов. Подсчитали налоговики и самые невостребованные патенты. Например, только по одному патенту было выдано на такие виды деятельности, как сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей, экскурсионные услуги, обрядовые услуги, а также услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству.

ИА «Орелград»