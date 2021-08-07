Под Орлом мужчина едва не убил собутыльника черенком

Кровавая драма на бытовой почве разыгралась в райцентре Залегощь.

Залегощенский районный суд Орловской области вынес решение по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее не судимого местного жителя. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Драма, как это часто бывает в подобных случаях, разыгралась по «пьяной лавочке».

Следствие и суд установили, что подсудимый вместе со своим приятелем распивал спиртное в сарае, находящемся на территории частного домовладения. По какому-то поводу, о котором никто из участников конфликта вспомнить потом не смог, вспыхнула ссора. Подсудимый незамедлительно вооружился. Он схватил один из стоявших у стены деревянных черенков, которые, по определению суда, являлись «рукоятями для сельхозинвентаря».

Словом, это был черенок, который можно использовать хоть для лопаты, хоть для вил. Подсудимый жестоко избил собутыльника этой палкой. Потерпевший получил чувствительный удар по затылку, а позже медики диагностировали у него еще и закрытый оскольчатый перелом предплечья. Опасности для жизни эти травмы не представляли, но лечение заняло более трех недель.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. После консультации со своим адвокатом, он завил ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства. Наказанием ему стало лишение свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. Учитывая раскаяние, суд постановил считать его условным. Осужденному дали испытательный срок в полтора года, чтобы он своим поведением доказал, что исправился.

ИА «Орелград»