Правила финансирования придумали для МУП «ТТП»

Официально воспользоваться ими могут даже конкуренты, которых нет.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований. Местные администрации, в свою очередь, должны будут потратить получение от области деньги на поддержку транспортных предприятий. Формально новые правила касаются финансирования целой отрасли. Однако условия прописаны таким образом, что во всем регионе удовлетворяет им только одно предприятие.

Дело в том, что бюджетные трансферты предназначены исключительно для финансовой поддержки «муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом». В постановлении губернатора не указан ни конкретный город, ни конкретное предприятие, поскольку это было бы нарушением закона. Однако в Орловской области наземный электротранспорт имеется только в Орле и находится он только в ведении МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Поэтому предположим, что все бюджетные деньги достанутся ему.

Правила определяют, что деньги область будет перечислять по соглашениям, которые, читай, мэрии Орла придется подписывать с профильным транспортным департаментом обладминистрации. Размер этих трансфертов будет определяться текущей потребностью муниципального образования на поддержку троллейбусного и трамвайного хозяйства, но не может при этом превышать 65 миллионов рублей.

Похоже, такую сумму и стоит ожидать МУП «ТТП» в ближайшее время. Кстати, за последние две недели это предприятие проиграло несколько исков энергетикам, которые отсудили у МУПа более 10 миллионов рублей задолженности за свет. Отметим, что департамент имеет право отказать в перечислении трансферта. Например, в случае, если заявка мэрии будет подана с нарушением установленных требований. Также правилами оговорено, что остаток неиспользованных средств должен быть полностью возвращен в областной бюджет.

ИА «Орелград»