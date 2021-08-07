В Орле чиновник незаконно выписал штраф в 280 тысяч за мусор

Госинспектор даже в суде очень хотел «наказать» местную компанию.

Пресс-служба Северного районного суда города Орла рассказала подробности рассмотрения довольно необычного административного дела, в рамках которого чиновник пытался «наказать» неназванную мусороперерабатывающую компанию. Последнюю он пытался привлечь к административной ответственности, наложив на нее штраф в размере 280 тысяч рублей.

Постановление об этом было вынесено старшим государственным инспектором управления Роспотребнадзора. Компанию он обвинил в нарушении требований части 10 статьи 8.2 КоАП РФ.

Как пояснили в суде, ранее было проведено административное расследование. Госинспектор пришел к выводу, что компания нарушила нормы ФЗ «Об отходах производства и потребления…». Сообщается, что в одном своем отчете фирма указала, что принимала от регоператора отходы 4-го класса опасности, однако в материалах по учету отходов предприятия за 2019 год данная приемка не была указана. За расхождение данных и был наложен штраф.

Однако «виновник» не согласился с такой трактовкой и обжаловал постановление чиновника в суде. В первой инстанции фирма одержала победу. Постановление было отменено в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых оно было вынесено. Также суд постановил прекратить производство по данному административному делу. С этим не согласился уже инспектор, который подал жалобу на решение суда первой инстанции и требовал его отменить. По мнению чиновника, вывод судьи о недоказанности вины мусороперерабатывающей компании «противоречит фактическим обстоятельствам и материалам дела».

Точку в споре поставил Орловский областной суд. Рассмотрев дело в апелляции, он оставил решение Северного районного суда без изменения, а жалобу инспектора – без удовлетворения.

ИА «Орелград»