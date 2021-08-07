В Орле осудили таксиста, прокутившего деньги пассажира

Водитель схлопотал крупный уголовный штраф.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Заводского районного суда города Орла, вынесенный в отношении водителя, еще недавно работавшего в службе такси. Собственно говоря, совершенное им преступление было связано с исполнением служебных обязанностей.

Установлено, что таксист работал в ночные часы. Его смена заканчивалась в 11 часов утра. После одной из поездок таксист обнаружил в салоне машины женскую сумочку, которую забыла одна из его клиенток.

Водитель об этом никому не сообщил, решив прикарманить себе содержимое сумочки. Наличных денег в кошельке не оказалось, косметика внимание мужчины не привлекла. Зато в сумочке нашлась банковская карта, которую таксист и забрал себе. К тому же в сумочке нашлась и бумажка с написанным на ней пин-кодом. За чужой счет таксист устроил себе настоящий шопинг.

Правда, начал он со снятия наличных. Это был своего рода пробный шар. Таксист снял при помощи банкомата с чужой карты 4 тысячи рублей. Вскоре после этого он заехал на АЗС, где накупил бензина более чем на 2000 рублей, расплатившись за него четырьмя транзакциями. Далее злоумышленник отправился по разным магазинам и расплачивался за товары чужой картой до тех пор, пока хозяйка ее не заблокировала. Всего он успел украсть около 15 тысяч рублей.

Кстати, в судебном заседании таксист признался, что ему звонили по поводу забытой сумки, но он не сознался в том, что нашел ее, «так как испугался». По настоящему он испугался, видимо, только после возбуждения уголовного дела, так как возместил ущерб потерпевшей и извинился перед ней. Это помогло ему избежать тюрьмы. Мужчина получил за содеянное уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»